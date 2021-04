Premiér: Nový COVID automat by vláda mohla schvaľovať na budúci týždeň

Bratislava 29. apríla (TASR) - Nový COVID automat by mohla vláda schvaľovať na budúci týždeň. Spojený je aj s novou stratégiou testovania. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval premiér Eduard Heger (OĽANO).



Heger pripustil, že sme už narazili na efektivitu antigénových testov. Poukázal na to, že už od pondelka (3. 5.) sa prestáva vyžadovať test od veľkej skupiny obyvateľov. "Budeme dosahovať hodnotu za peniaze a zároveň budeme chrániť zdravie a životy občanov," komentoval avizované zmeny.



Aplikácie, ako sú eRúško či eKaranténa, sú podľa Hegera prioritou. "Musíme mať tieto aplikácie, potrebné sú z hľadiska prípravy na leto," povedal s tým, že ľudia potrebujú vedieť pravidlá cestovania na dovolenku aj to, čo ich čaká po návrate. "Je to priorita z hľadiska najbližších týždňov," dodal.



V súvislosti s programovým vyhlásením vlády potvrdil, že v ňom zostalo aj vytvorenie postu vládneho splnomocnenca na ochranu slobody náboženstva alebo viery. Dožadovala sa ho napríklad europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH).