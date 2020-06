Premiér I. Matovič: Núdzovým stavom sa budeme zaoberať v utorok

Bratislava 1. júna (TASR) – Témou ponechania alebo zrušenia núdzového stavu na Slovensku v súvislosti s pandémiou COVID-19 by sa mali odborníci zaoberať v utorok (2. 6.) doobeda. Na pondelkovej tlačovej konferencii po stretnutí konzília epidemiológov to uviedol premiér Igor Matovič (OĽaNO). Dodal, že v utorok majú riešiť aj tému zákazu zhromažďovania.



"Núdzový stav žiadnym spôsobom nikoho zásadne neobmedzuje, len nám umožňuje napríklad to, aby sme zásobovali nemocnice osobnými ochrannými prostriedkami. V momente, keď sa zruší núdzový stav, nemocnice si ich musia nakupovať samé, a to je dosť slušná komplikácia," priblížil premiér s tým, že sa chce k tejto otázke postaviť zodpovedne. "Musíme si zobrať všetky dôsledky, všetky dosahy, ktoré to má," dodal.



Na zrušenie núdzového stavu, ako aj zákazu zhromažďovania vyzval Matoviča v pondelok podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (Smer-SD). Na predlžovanie týchto opatrení nevidí dôvod. Premiér v reakcii uviedol, že ak by Pellegrini zabezpečil ochranné zdravotné pomôcky či prostriedky pre klientov a personál domovov sociálnych služieb alebo keby nepúšťal ľudí do osád bez kontroly, "tak by sme na Slovensku nemali núdzový stav už dva mesiace".



Núdzový stav vyhlásila vláda pre štátne nemocnice pôvodne od 16. marca 2020. Následne ho viackrát rozšírila o ďalšie oblasti a opatrenia. V zmysle zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu môže trvať maximálne 90 dní. Jeho predĺženie či opätovné vyhlásenie právna úprava nešpecifikuje. Zákaz zhromažďovania prijala vláda pred Veľkou nocou, pričom ho časovo neohraničila.