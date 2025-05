Premiér:O postoji SR k pandemickej dohode budeme informovať v pondelok

Bratislava 15. mája (TASR) - O postoji Slovenska k hlasovaniu o tzv. pandemickej dohode rozhodne vláda v pondelok (19. 5.). Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády premiér Robert Fico (Smer-SD). O spôsobe účasti našej delegácie na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia vo Švajčiarsku mala vláda rozhodnúť vo štvrtok, napokon rokovanie o dohode prerušili. Fico zdôraznil, že na postoj k dohode sú rôzne názory, no Smer-SD ju považuje za „absolútne neprijateľnú“.



„Dlho sme diskutovali na tému pandemickej dohody, pretože sa o nej bude hlasovať v pondelok alebo v utorok vo Švajčiarsku. Na prístup vlády SR k tejto dohode sú rozdielne názory, preto definitívne rozhodnutie padne v pondelok ráno, kde vám oznámime, ako bude vláda SR konať a aké pokyny dostane delegácia, ktorá bude zastupovať SR,“ skonštatoval premiér s tým, že delegácia môže byť proti, „vyvolať hlasovanie“, alebo sa aj zdržať. „Pandemická dohoda je pre nás absolútne neprijateľná a Smer-SD ju nikdy nebude podporovať žiadnym spôsobom,“ vyhlásil Fico.



Vo švajčiarskej Ženeve sa bude od 19. do 27. mája konať 78. zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia. O znení pandemickej zmluvy zameranej na lepšiu prípravu na pandémie a boj proti nim sa rokovalo niekoľko rokov. Členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa na jej znení dohodli v apríli. Návrh okrem iného potvrdzuje suverenitu krajín pri riešení otázok verejného zdravia v rámci ich hraníc.