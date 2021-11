Premiér: O situáciu v zdravotníctve sa zaujímam

Bratislava 5. novembra (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) deklaruje, že sa zaujíma o situáciu v zdravotníctve, navštevuje nemocnice a aj komunikuje so zdravotníkmi. Reagoval tak na piatkovú tlačovú konferenciu zástupcov Lekárskeho odborového združenia (LOZ). To informovalo, že dať výpoveď zo služieb je pre neriešenie zlých podmienok lekárov a kritickej situácie v zdravotníctve momentálne pripravených 2511 lekárov. LOZ zároveň Hegerovi vyčíta, že si doteraz nenašiel čas na stretnutie.



"Otázku okolo odmeňovania zdravotníkov aktuálne rieši ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s ministerstvom financií. Premiér očakáva výsledky rokovaní," informovala hovorkyňa predsedu vlády Ľubica Janíková.



Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že pracuje na tom, aby zdravotníci mali lepšie podmienky a boli za svoju prácu adekvátne ohodnotení. Poukazuje pritom na reformy nemocníc, ambulantnej siete či urgentnej zdravotnej starostlivosti. "Robíme všetko pre to, aby sa finančné ohodnotenie zdravotníkov od budúceho roka zlepšilo, zdravotníci zatiaľ ako jediní budú mať valorizované platy. Pracujeme tiež na zmenách v oblasti vzdelávania, zjednodušujeme podmienky na príchod lekárov zo zahraničia, plánujeme zaviesť inštitút dočasnej odbornej stáže, vďaka ktorej budú môcť lekári zo zahraničia skôr pracovať v systéme pri pacientovi, a mnoho ďalších krokov," spresnila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.



Členovia LOZ v piatok informovali, že dať výpoveď zo služieb je momentálne pripravených 2511 lekárov. Sú to lekári zo všetkých fakultných, univerzitných aj okresných nemocníc. Tí sa podpísali pod deklaráciu o pripravenosti k výpovediam zo služieb, ak sa nezlepšia ich podmienky a nebude sa riešiť mimoriadne vážna situácia v slovenskom zdravotníctve. Tá sa však podľa odborárov nezmenila a naďalej sa zhoršuje. Pripomenuli, že chod slovenských nemocníc nie je možný bez dobrovoľných súhlasov lekárov na nadčasovú prácu. Optimalizácia siete nemocníc nie je podľa nich univerzálne riešenie všetkých problémov zdravotníctva.