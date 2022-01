Premiér: O trojtýždňových prázdninách pre omikron sa zatiaľ neuvažuje

Bratislava 21. januára (TASR) - Vláda SR zatiaľ neuvažuje o zavedení trojtýždňových prázdnin pre žiakov v súvislosti s variantom omikron a zhoršujúcou sa pandemickou situáciou. Povedal to premiér Eduard Heger (OĽANO) počas piatkového pracovného výjazdu na východe Slovenska.



"Neviem o tom, že by sa takto uvažovalo. Zatiaľ sa v tomto duchu neuvažuje," uviedol Heger s tým, že je o tom v súčasnosti predčasné hovoriť. Podotkol, že je to hlavne otázka na odborníkov, ktorí situáciu sledujú.



Podľa premiéra sa však čaká na ďalší vývoj pandémie v súvislosti s variantom omikron, ktorý nastupuje. Dôležité bude, ako sa bude tento variant nového koronavírusu správať v populácii, nielen nezaočkovanej, ale aj pri očkovaných, a čo to bude spôsobovať v nemocniciach. Predseda vlády zároveň zopakoval, že všetky opatrenia, ktoré štát robil, smerovali k redukcii náporu na nemocnice, lekárov, sestry či sanitárov. Napriek tomu sa krajina podľa neho dostala do humanitárnej krízy.