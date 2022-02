Ľudia očakávajú od Žilinku spravodlivosť a zodpovednosť, uviedol Heger

Bratislava 2. februára (TASR) – Občania očakávajú od generálneho prokurátora Maroša Žilinku spravodlivosť a zodpovedný prístup k funkcii. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO). Žilinka mu v utorok (1. 2.) adresoval otvorený list, v ktorom sa dôrazne ohradil voči premiérovým tvrdeniam, že je štítom v rukách opozície.



Generálny prokurátor sa podľa Hegera zodpovedá občanom a oni vyhodnotia, či rozhoduje spravodlivo a objektívne. "Vo svojom otvorenom liste deklaroval, že nikdy nerozhodoval a nebude rozhodovať podľa predstáv a želaní politikov. Presne toto si prajem a myslím, že si to praje celé Slovensko," dodal šéf kabinetu.



Ďalej vyhlásil, že orgány činné v trestnom konaní vrátane generálneho prokurátora majú úplnú voľnosť vo vyšetrovaní a vedení stíhaní. "Je dôležité, aby si plne uvedomoval zodpovednosť, ktorá je v jeho rukách," doplnil.







Žilinka v otvorenom liste vyhlásil, že opakované Hegerove vyjadrenia o tom, že je štítom v rukách opozície, považuje za nenáležité a argumentačne nepodložené. Odmieta, aby bola prokuratúra a prokurátori zaťahovaní prostredníctvom vyjadrení politikov do politického boja. Premiéra zároveň žiada o odbornú, vecnú a konštruktívnu diskusiu.