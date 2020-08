Čestné vyhlásenie pre žiakov bude ešte definovať rezort zdravotníctva

Bratislava 12. augusta (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva SR má zadefinovať obsah čestného vyhlásenia, ktoré budú rodičia alebo zákonní zástupcovia žiakov podpisovať pri ich nástupe do školy. Po rokovaní vlády o tom informoval predseda vlády SR Igor Matovič.



Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) po rokovaní vlády hovoril, že v čestnom vyhlásení by mali potvrdiť, že neidentifikovali príznaky a nenavštívili krajiny, ktoré boli označené ako červené. Premiér skonštatoval, že presné znenie má zadefinovať rezort zdravotníctva. Šéf rezortu Marek Krajčí (OĽANO) pôvodne navrhoval, aby žiaci predkladali potvrdenie o bezinfekčnosti a o tom, že neboli v zahraničí 14 dní pred nástupom do školy a že sa nezúčastnili na tábore s medzinárodnou účasťou.



„Rozhodli sme sa, že nepôjdeme touto cestou, lebo by to bolo trošku v rozpore s tým, ako sme pristupovali k ľuďom počas prvej vlny," povedal premiér. Nechce, aby rodiny, ktoré šli na dovolenku do menej rizikových krajín, mali odrazu dodatočnú povinnosť buď ostať doma alebo si zaplatiť test. Premiér tiež avizoval, že vo štvrtok sa má stretnúť s Krajčím i ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽANO), aby si definitívne dohodli kompetencie.



Krajčí podotkol, že jeho návrh bol síce stiahnutý, ale dohodli sa, že čestné vyhlásenie upravia. „Sme na prahu druhej vlny, nie je nám ľahostajné, že začnú nové socializácie, nové kontakty, ktoré môžu prispieť k tomu, aby sa nákaza v našej krajine šírila," povedal minister.



Matovič dodal, že sa blíži veľmi nebezpečné obdobie spočívajúce v návrate do škôl a chrípkovom období. Krajčí avizoval, že zvolá konzílium odborníkov, kde by sa mohli zaoberať aj ďalšími opatreniami, ktoré nastavia spoločnosť na začiatok školského roka.



Premiér opakovane kritizoval, že prezidentka Zuzana Čaputová vrátila parlamentu zákon o elektronických komunikáciách, ktorým sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Legislatíva mala umožniť Úradu verejného zdravotníctva SR, získavať od operátorov telefónne čísla ľudí, ktorí sa nachádzali v červených krajinách. Matovič to považuje za nadprácu prezidentského úradu. Na otázku, prečo sa poslanci zídu v parlamente až 1. septembra, keď by mohli prelomiť veto prezidentky, premiér reagoval, že chce umožniť každému poslancovi vyjadriť svoj postoj k vráteným zákonom. Viacerí poslanci by podľa neho na schôdzu v auguste nemohli prísť vzhľadom na plánované dovolenky.



Premiér nevylúčil ďalšie zavádzanie opatrení. „Čím bude agresívnejší vírus, a chcel by nás viac ohroziť, tým sa musíme viac brániť. V momente, ak by sme videli, že strácame pôdu pod nohami, musíme znova prijímať opatrenia, aby sme sa bránili," dodal. Zrejme prvé opatrenia, ktoré by sa mohli prijímať, by sa podľa neho týkali vydobýjania si dodržiavania opatrení.



Krajčí zároveň informoval, že od 15. augusta by mal byť zverejnený pandemický plán, ktorý schválila pandemická komisia.