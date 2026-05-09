< sekcia Slovensko
Premiér očakáva,že sa Gašparovi dostane v kauze Očistec zadosťučinenie
Zároveň informoval, že sa 15. mája chystá do Handlovej, kde sa pred dvoma rokmi stal atentát na jeho osobu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 9. mája (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) očakáva, že sa podpredsedovi Národnej rady SR Tiborovi G. (Smer-SD) dostane v procese v kauze Očistec rovnaké zadosťučinenie, ako bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi K. Fico to uviedol v sobotu vo videu na sociálnej sieti.
„V pondelok (11. 5.) sa začína súdny proces s naším Tiborom G. v prípade nazvanom čurillovcami Očistec. To teda bude očistec! Teším sa, že budeme svedkami totálneho rozpracovania svinstiev vlád Igora Matoviča, Eduarda Hegera a Ľudovíta Ódora z rokov 2020 - 2023 a že Tibor G. dostane rovnaké zadosťučinenie ako bývalý špeciálny prokurátor Dušan K.,“ spresnil Fico.
Zároveň informoval, že sa 15. mája chystá do Handlovej, kde sa pred dvoma rokmi stal atentát na jeho osobu. "Ja som však tu, silnejší a odhodlanejší bojovať za Slovensko a za jeho záujmy a varovať Slovensko pred výchovou ďalších teroristov, na ktorej opozícia tak intenzívne pracuje," vyhlásil Fico.
„V pondelok (11. 5.) sa začína súdny proces s naším Tiborom G. v prípade nazvanom čurillovcami Očistec. To teda bude očistec! Teším sa, že budeme svedkami totálneho rozpracovania svinstiev vlád Igora Matoviča, Eduarda Hegera a Ľudovíta Ódora z rokov 2020 - 2023 a že Tibor G. dostane rovnaké zadosťučinenie ako bývalý špeciálny prokurátor Dušan K.,“ spresnil Fico.
Zároveň informoval, že sa 15. mája chystá do Handlovej, kde sa pred dvoma rokmi stal atentát na jeho osobu. "Ja som však tu, silnejší a odhodlanejší bojovať za Slovensko a za jeho záujmy a varovať Slovensko pred výchovou ďalších teroristov, na ktorej opozícia tak intenzívne pracuje," vyhlásil Fico.