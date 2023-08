Premiér: OČTK konajú a musia konať bez ohľadu na volebnú kampaň

Bratislava 12. augusta (TASR) - Orgány činné v trestnom konaní (OČTK) vrátane polície konajú a musia konať nezávisle bez ohľadu na to, či sa v tejto krajine konajú alebo nekonajú voľby či predvolebná kampaň. Vyhlásil to premiér Ľudovít Ódor v súvislosti s prípadom zadržania exšéfa polície Tibora G., ktorý kandiduje v septembrových parlamentných voľbách za Smer-SD.



"Polícia a prokuratúra svoje kroky verejnosti dôveryhodne vysvetlia, hneď ako to bude možné. Predseda vlády nie je nijakým spôsobom informovaný o živých prípadoch nad rámec zákona, ani do nich nijakým spôsobom nezasahuje," uviedol premiér v stanovisku, ktoré TASR zaslal jeho hovorca Peter Majer.



Ódor zdôraznil, že vláda odborníkov nedelí svet na Slovensku na koalíciu či opozíciu. "Venujeme sa primárne riešeniam problémov, ktoré ohrozujú úspech ľudí u nás a krajinu ako takú. Tých problémov tu nie je málo," vyhlásil.



Šéf Smeru-SD Robert Fico v sobotu zopakoval tvrdenia, že premiér i prezidentka Zuzana Čaputová vedeli vopred o zadržaní policajného exšéfa a dali naň súhlas. Obaja to odmietajú. Fico ich vyzval, aby zastavili "cirkus" okolo zadržania. Tibora G. v piatok (11. 8.) ráno zadržali v súvislosti s podozrením z korupčnej trestnej činnosti v rámci policajnej akcie Ezechiel 7. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) podal v sobotu podnet na väzobné stíhanie Tibora G. aj ďalšieho obvineného Romana S. Obvinený je aj nitriansky podnikateľ Norbert B.