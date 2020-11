Matovič: Od pondelka by sa mohli otvoriť kiná či kostoly s obmedzením

Bratislava 13. novembra (TASR) – Od pondelka by sa mohli otvoriť divadlá, kiná a kostoly maximálne do 50 percent kapacity ich priestorov. Na sociálnej sieti to uviedol premiér Igor Matovič s tým, že tento návrh predložil na štvrtkovom zasadnutí konzília epidemiológov, virológov a verejných zdravotníkov, ktoré s ním súhlasilo.



Súčasťou návrhu je podľa Matoviča aj otvorenie posilňovní a plavární pre športové kluby maximálne do šiestich ľudí. „Taktiež sa uvažuje nad umožnením nižších profesionálnych líg," dodal premiér. Verí, že návrhy konzília dostanú na zasadnutí piatkovej pandemickej komisie podporu.



Matovič dodal, že aj naďalej platí jeho verejný prísľub ministrovi hospodárstva a šéfovi SaS Richardovi Sulíkovi, že ak príde do nedele s plánom, ktorý zníži do 30. novembra 7-dňový kĺzavý medián na Slovensku pod 500, prenechá mu vedenie boja s pandémiou nového koronavírusu.







Premiér pripúšťa, že komunitné testovanie pre kritiku Sulíka nebude. „Ako presvedčím ľudí o komunitnom testovaní, keď kľúčový koaličný partner povie, že je to hlúposť?" povedal novinárom Matovič pri príchode na pandemickú komisiu. Dodal, že stranu SaS v koalícii chce a Sulíka nezvažuje odvolať.