Premiér odcestoval do Bruselu na mimoriadne zasadnutie Európskej rady

Bratislava 6. marca (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odcestoval vo štvrtok doobeda do Bruselu na mimoriadne zasadnutie lídrov Európskej únie (EÚ), informuje spravodajca TASR.



Samit zvolal predseda Európskej rady (ER) António Costa s cieľom rokovať o pokračovaní pomoci pre Ukrajinu a budúcnosti európskej obrany. "Prežívame rozhodujúci moment pre Ukrajinu a európsku bezpečnosť," vyhlásil pri oznámení organizovania zasadnutia.



Stretnutie najvyšších predstaviteľov dvadsaťsedmičky sa uskutoční po sérii samitov o Ukrajine a bezpečnosti bloku za účasti viacerých európskych lídrov. Tie vyvolalo oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o začatí rozhovorov s Ruskom o ukončení trojročnej invázie Moskvy na Ukrajinu a jeho výzvy na zvýšenie výdavkov na obranu európskych krajín.



Lídri krajín EÚ začnú schôdzku približne o 12.30 h. Počas samitu by mali najprv hovoriť s predsedníčkou Európskeho parlamentu (EP) Robertou Metsolovou. Následne sa podľa predbežného plánu uskutoční spoločný obed lídrov EÚ aj za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nasledovať bude pracovné rokovanie premiérov a prezidentov EÚ a samit by mala zakončiť spoločná pracovná večera.



Návrat premiéra do vlasti je naplánovaný ešte vo štvrtok.