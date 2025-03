Premiér odcestoval do Bruselu na zasadnutie Európskej rady

Bratislava 20. marca (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odcestoval vo štvrtok ráno do Bruselu na zasadnutie lídrov Európskej únie (EÚ), informuje spravodajca TASR.



Lídri dvadsaťsedmičky budú rokovať o konkurencieschopnosti bloku a nadviažu na mimoriadny samit o Ukrajine a budúcnosti európskej obrany zo 6. marca.



Prezidenti a premiéri EÚ sa budú zaoberať aj migráciou, najnovším vývojom na Blízkom východe, budúcim viacročným finančným rámcom, multilateralizmom a ďalšími globálnymi otázkami. Na pracovnom obede sa vo štvrtok zúčastní aj generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres.



Popri zasadnutí Európskej rady sa počas rokovaní o hospodárskych otázkach a konkurencieschopnosti koná v inkluzívnom formáte aj samit eurozóny.



Premiér by sa mal do vlasti vrátiť v piatok (21. 3.).