Premiér odcestoval do Bruselu na zasadnutie Európskej rady

Bratislava 26. júna (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok ráno odcestoval do Bruselu na samit lídrov členských štátov Európskej únie, informuje spravodajca TASR.



Prezidenti a premiéri krajín dvadsaťsedmičky budú počas zasadnutia Európskej rady rokovať o viacerých témach vrátane pokračujúcej vojny na Ukrajine, vývoja na Blízkom východe, ako aj otázok týkajúcich sa európskej obrany a bezpečnosti.



Diskusie sa zamerajú aj na ekonomické výzvy, predovšetkým na posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie. Lídri sa budú venovať aj problematike migrácie, aktuálnej situácii v Moldavsku, na západnom Balkáne a ďalším aktuálnym otázkam.



Premiér by sa mal do vlasti vrátiť v piatok (27. 6.).