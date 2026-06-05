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Premiér odcestoval do Čiernej Hory na samit EÚ

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Na snímke premiér SR Robert Fico (SMER-SD). Foto: TASR - Martin Žigo

V čiernohorskom Tivate budú lídri rokovať o rozširovaní Únie, taktiež o dosiahnutom pokroku v oblasti postupnej integrácie štátov západného Balkánu do EÚ.

Autor TASR
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Bratislava 5. júna (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odcestoval v piatok ráno na samit Európskej únie (EÚ) a krajín západného Balkánu v Čiernej Hore. Témou samitu je spoločná prosperita a stabilita EÚ a západného Balkánu.

V čiernohorskom Tivate budú lídri rokovať o rozširovaní Únie, taktiež o dosiahnutom pokroku v oblasti postupnej integrácie štátov západného Balkánu do EÚ. Diskutovať budú aj o zintenzívnení spolupráce v otázkach zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky. Samit sa predtým uskutočnil v decembri 2025 v Bruseli.
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