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Premiér odcestoval do írskeho Dublinu na dva európske samity
Premiér by sa mal na Slovensko vrátiť v piatok večer.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok popoludní odcestoval do írskeho Dublinu, kde sa zúčastní na záverečnom plenárnom zasadnutí Európskeho politického spoločenstva (EPC) a na neformálnom samite lídrov členských krajín Európskej únie.
Premiér mal z Bratislavy pôvodne odletieť približne o 9.00 h, jeho odchod sa však napokon posunul na popoludnie. Úvodné plenárne zasadnutie EPC sa v Dubline začalo o 11.30 h miestneho času (12.30 h SEČ). Záverečné zasadnutie sa začne o 17.15 h miestneho času (18.15 h SEČ) a Fico by sa na ňom mal zúčastniť.
Na štvrtkový samit prišlo približne 50 prezidentov a premiérov. Rokujú najmä o bezpečnosti a obrane, konkurencieschopnosti Európy a pokračujúcej ruskej vojne proti Ukrajine. Súčasťou programu sú aj diskusie o hybridných hrozbách, migrácii a energetickej bezpečnosti.
EPC vzniklo v roku 2022 s cieľom posilniť politický dialóg a spoluprácu v širšom európskom priestore. Združuje členské štáty EÚ aj ďalšie krajiny vrátane Británie, Švajčiarska, Arménska či Azerbajdžanu. Deviate zasadnutie sa uskutočňuje pod heslom „Európa - silná, bezpečná a prepojená“.
V piatok (13. 11.) bude nasledovať neformálny samit lídrov 27 členských štátov Európskej únie. Jeho hlavnou témou bude umelá inteligencia a jej vplyv na európske hospodárstvo a spoločnosť. Predstavitelia členských krajín sa budú zaoberať aj ďalšou finančnou pomocou pre Ukrajinu a koordináciou postupu pri prípadných rokovaniach o ukončení vojny.
V súvislosti s oboma stretnutiami Írsko pripravilo najväčšiu bezpečnostnú operáciu vo svojej histórii. Dôvodom sú rastúce obavy z hybridných útokov a nedávna vlna falošných bombových hrozieb po celej Európe
Premiér by sa mal na Slovensko vrátiť v piatok večer.
Premiér mal z Bratislavy pôvodne odletieť približne o 9.00 h, jeho odchod sa však napokon posunul na popoludnie. Úvodné plenárne zasadnutie EPC sa v Dubline začalo o 11.30 h miestneho času (12.30 h SEČ). Záverečné zasadnutie sa začne o 17.15 h miestneho času (18.15 h SEČ) a Fico by sa na ňom mal zúčastniť.
Na štvrtkový samit prišlo približne 50 prezidentov a premiérov. Rokujú najmä o bezpečnosti a obrane, konkurencieschopnosti Európy a pokračujúcej ruskej vojne proti Ukrajine. Súčasťou programu sú aj diskusie o hybridných hrozbách, migrácii a energetickej bezpečnosti.
EPC vzniklo v roku 2022 s cieľom posilniť politický dialóg a spoluprácu v širšom európskom priestore. Združuje členské štáty EÚ aj ďalšie krajiny vrátane Británie, Švajčiarska, Arménska či Azerbajdžanu. Deviate zasadnutie sa uskutočňuje pod heslom „Európa - silná, bezpečná a prepojená“.
V piatok (13. 11.) bude nasledovať neformálny samit lídrov 27 členských štátov Európskej únie. Jeho hlavnou témou bude umelá inteligencia a jej vplyv na európske hospodárstvo a spoločnosť. Predstavitelia členských krajín sa budú zaoberať aj ďalšou finančnou pomocou pre Ukrajinu a koordináciou postupu pri prípadných rokovaniach o ukončení vojny.
V súvislosti s oboma stretnutiami Írsko pripravilo najväčšiu bezpečnostnú operáciu vo svojej histórii. Dôvodom sú rastúce obavy z hybridných útokov a nedávna vlna falošných bombových hrozieb po celej Európe
Premiér by sa mal na Slovensko vrátiť v piatok večer.