Štvrtok 7. máj 2026
Premiér odcestoval do Nemecka, stretne sa s bavorským premiérom

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR - Pavel Neubauer

Premiér bude diskutovať so Söderom o bilaterálnych vzťahoch, uviedol tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.

Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok ráno odcestoval do Nemecka. V Mníchove absolvuje stretnutie s predsedom vlády Bavorska Markusom Söderom a vystúpi na Slovensko-Bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencii, informuje TASR.

Premiér bude diskutovať so Söderom o bilaterálnych vzťahoch, uviedol tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR. Slovensko-Bavorská podnikateľská a expertná konferencia, na ktorej sa Fico zúčastní, bude zameraná na automobilový priemysel.

Svoju pracovnú cestu v Nemecku slovenský premiér zavŕši návštevou koncentračného tábora Dachau, kde položí kyticu k pomníku obetí národného socializmu. ÚV SR pripomenul, že tento tábor bol zriadený v roku 1933 a stal sa symbolom nacistického teroru. Oslobodený bol 29. apríla 1945 americkou armádou.

Predseda vlády by sa mal na Slovensko vrátiť vo štvrtok večer.
