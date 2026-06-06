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Premiér odcestoval do Normandie, pripomenie si obete 2. svetovej vojny
Pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojencov si tam pripomenie hrdinstvo a obete druhej svetovej vojny. Položí vence k pamätníku padlých vojakov.
Autor TASR
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Bratislava 6. júna (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odcestoval v sobotu do francúzskej Normandie. Pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojencov si tam pripomenie hrdinstvo a obete druhej svetovej vojny. Položí vence k pamätníku padlých vojakov. TASR o tom informovali z Úradu vlády SR.
„V rámci návštevy Normandie sa predseda vlády SR Robert Fico stretne s primátorom mesta Dunkerque Patriceom Vergrietem, ktorému sa poďakuje za dlhodobú starostlivosť o pamiatku na československých vojakov,“ uviedol úrad vlády.
Ako priblížil, spojenci sa na pobreží Normandie vylodili 6. júna 1944 počas Dňa D. Operácia Overlord bola jednou z najväčších vojenských akcií druhej svetovej vojny.
„V rámci návštevy Normandie sa predseda vlády SR Robert Fico stretne s primátorom mesta Dunkerque Patriceom Vergrietem, ktorému sa poďakuje za dlhodobú starostlivosť o pamiatku na československých vojakov,“ uviedol úrad vlády.
Ako priblížil, spojenci sa na pobreží Normandie vylodili 6. júna 1944 počas Dňa D. Operácia Overlord bola jednou z najväčších vojenských akcií druhej svetovej vojny.