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Premiér odcestoval na oficiálnu návštevu Bulharska
Predsedovia vlád SR a Bulharska budú hovoriť o rozvoji vzájomných bilaterálnych vzťahov s dôrazom na hospodárstvo, témou stretnutia budú aj aktuálne otázky európskej a svetovej politiky.
Autor TASR
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Bratislava 4. septembra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v piatok ráno odcestoval na oficiálnu návštevu Bulharska. V Sofii absolvuje rokovania s bulharským premiérom Rumenom Radevom a prezidentkou Ilianou Jotovou, informuje TASR.
Predsedovia vlád SR a Bulharska budú hovoriť o rozvoji vzájomných bilaterálnych vzťahov s dôrazom na hospodárstvo, témou stretnutia budú aj aktuálne otázky európskej a svetovej politiky.
Fica bude na návšteve sprevádzať minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD).
Predsedovia vlád SR a Bulharska budú hovoriť o rozvoji vzájomných bilaterálnych vzťahov s dôrazom na hospodárstvo, témou stretnutia budú aj aktuálne otázky európskej a svetovej politiky.
Fica bude na návšteve sprevádzať minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD).