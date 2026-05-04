Premiér odcestoval na samit Európskeho politického spoločenstva
Počas samitu sa má stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Bratislava 4. mája (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odcestoval v pondelok v skorých ranných hodinách do arménskeho Jerevanu na zasadnutie Európskeho politického spoločenstva (EPC). Počas samitu sa má stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
„Lídri z celého európskeho kontinentu sa v Arménsku stretnú v poradí už na ôsmom samite EPC, ktorého témou je Budovanie budúcnosti - Jednota a stabilita v Európe,“ priblížil Úrad vlády SR. Cieľom EPC je vytvárať priestor na politický dialóg a spoluprácu na európskom kontinente. Prvý samit sa uskutočnil v roku 2022 v Prahe za účasti 44 európskych krajín, siedme stretnutie sa konalo v októbri 2025 v Dánsku.
Fico sa má v pondelok na samite v Jerevane stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Zelenským. Dohodli sa na tom počas sobotného (2. 5.) telefonátu. „Dohodli sme sa, že sa krátko stretneme v pondelok v Jerevane na samite EPC a že budeme pokračovať vo formáte spoločných vlád, zároveň sa vzájomne navštívime v hlavných mestách našich krajín,“ priblížil premiér.
Napriek tomu, že na niektoré témy majú podľa neho obe krajiny rozdielne názory, majú spoločný záujem na dobrých a priateľských vzťahoch medzi SR a Ukrajinou. „Potvrdil som, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do EÚ, pretože Slovensko si želá, aby Ukrajina ako náš sused bola stabilná a demokratická krajina,“ podotkol Fico. Počas sobotného telefonátu tiež zdôraznil, že žiadna mierová dohoda vo vojenskom konflikte s Ruskou federáciou nie je možná bez súhlasu ukrajinskej strany.
