Premiér odcestuje na neformálny samit Európskej rady do Belgicka

Na snímke slovenský premiér Robert Fico. Foto: TASR - Martin Baumann

Lídri dvadsaťsedmičky budú diskutovať o konkurencieschopnosti Únie, ale aj o posilnení jednotného trhu a znížení hospodárskej závislosti.

Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok (12. 2.) odcestuje do Belgicka na neformálny samit Európskej rady. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Lídri dvadsaťsedmičky budú diskutovať o konkurencieschopnosti Únie, ale aj o posilnení jednotného trhu a znížení hospodárskej závislosti.
