Premiér odcestuje na neformálny samit Európskej rady do Belgicka
Lídri dvadsaťsedmičky budú diskutovať o konkurencieschopnosti Únie, ale aj o posilnení jednotného trhu a znížení hospodárskej závislosti.
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok (12. 2.) odcestuje do Belgicka na neformálny samit Európskej rady. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
