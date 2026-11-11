Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. november 2026Meniny má Martin a Maroš
< sekcia Slovensko

Premiér odcestuje na samit Európskeho politického spoločenstva

.
Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR - Veronika Mihaliková

V piatok (13. 11.) sa podľa ÚV uskutoční neformálny samit EÚ, na ktorom budú lídri Únie diskutovať o umelej inteligencii, ale aj o najnovšom vývoji vojny na Ukrajine.

Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odcestuje vo štvrtok (12. 11.) do írskeho Dublinu, kde sa uskutoční deviaty samit Európskeho politického spoločenstva. Zúčastnia sa ho lídri z celého európskeho kontinentu a budú rokovať o bezpečnej a silnej Európe. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.

V piatok (13. 11.) sa podľa ÚV uskutoční neformálny samit EÚ, na ktorom budú lídri Únie diskutovať o umelej inteligencii, ale aj o najnovšom vývoji vojny na Ukrajine.
.

Neprehliadnite

Prezident: Premiér zatiaľ zostáva poverený vedením envirorezortu

VIDEO: Pri Trenčianskych Tepliciach odhalili pamätník americkým letcom

Prieskum: Čo si Slováci myslia o Nežnej revolúcii?

Strelec z Krakova podľahol zraneniam