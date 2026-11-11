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Premiér odcestuje na samit Európskeho politického spoločenstva
V piatok (13. 11.) sa podľa ÚV uskutoční neformálny samit EÚ, na ktorom budú lídri Únie diskutovať o umelej inteligencii, ale aj o najnovšom vývoji vojny na Ukrajine.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odcestuje vo štvrtok (12. 11.) do írskeho Dublinu, kde sa uskutoční deviaty samit Európskeho politického spoločenstva. Zúčastnia sa ho lídri z celého európskeho kontinentu a budú rokovať o bezpečnej a silnej Európe. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.
V piatok (13. 11.) sa podľa ÚV uskutoční neformálny samit EÚ, na ktorom budú lídri Únie diskutovať o umelej inteligencii, ale aj o najnovšom vývoji vojny na Ukrajine.
V piatok (13. 11.) sa podľa ÚV uskutoční neformálny samit EÚ, na ktorom budú lídri Únie diskutovať o umelej inteligencii, ale aj o najnovšom vývoji vojny na Ukrajine.