Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 3. máj 2026Meniny má Galina
< sekcia Slovensko

Premiér odcestuje v pondelok na samit EPC v arménskom Jerevane

.
Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR - Pavel Neubauer

Cieľom EPC je podľa tlačového odboru vytvárať priestor na politický dialóg a spoluprácu na európskom kontinente.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 3. mája (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odcestuje v pondelok (4. 5.) v skorých ranných hodinách do arménskeho Jerevanu, kde sa zúčastní na zasadnutí Európskeho politického spoločenstva (EPC). Počas samitu sa stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.

„Lídri z celého európskeho kontinentu sa v Arménsku stretnú v poradí už na ôsmom samite EPC, ktorého témou je Budovanie budúcnosti - Jednota a stabilita v Európe,“ priblížil ÚV.

Cieľom EPC je podľa tlačového odboru vytvárať priestor na politický dialóg a spoluprácu na európskom kontinente. Prvý samit sa uskutočnil v roku 2022 v Prahe za účasti 44 európskych krajín, siedme stretnutie sa konalo v októbri 2025 v Dánsku.
.

Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA