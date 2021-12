Premiér: Odlišné pohľady na riešenia sú následkom vypätej situácie

Bratislava 2. decembra (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) považuje súčasnú situáciu za natoľko zložitú a vypätú, že odlišné pohľady na riešenia sú jej prirodzeným následkom. Uviedol to v reakcii na slová prezidentky Zuzany Čaputovej.



Hlava štátu predsedu vlády vo štvrtok vyzvala, aby prevzal zodpovednosť a vložil sa do riešenia problémov, ktoré sú príčinou slabého výsledku v boji s pandémiou nového koronavírusu a chaosu pri prijímaní reforiem.



Premiér si rovnako ako prezidentka myslí, že "koalícia by mala postupovať v prípade pandémie spoločne a nachádzať stanoviská s nižšou intenzitou konfliktov, čo dokonca platí aj pre opozíciu." TASR o tom informovala jeho hovorkyňa Ľubica Janíková.



Heger vyzval opozíciu, aby prestala pri téme pandémie nového koronavírusu bojovať s vládou, ale pridala sa zachraňovať životy. "Dnes je nevyhnutné prinášať jednotu a zmierňovať napätie v spoločnosti, v čom zohrávajú ústavní činitelia kľúčovú rolu," uzavrel.