Premiér: Odmeny pre pracovníkov v prvej línii dostanú aj lekári

Bratislava 18. augusta (TASR) - Finančné odmeny určené pre pracovníkov, ktorí po vypuknutí pandémie pracovali v rizikovom prostredí, sa majú týkať všetkých zdravotníkov, ktorí pracovali v tzv. prvej línii, vrátane lekárov. Na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) s tým, že ide o výsledok rozhovoru s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO). V pondelok (17. 8.) Matovič tvrdil, že lekári odmeny nedostanú.



"Keď doteraz sa hovorilo len o zdravotných sestrách, nakoniec to budú aj sanitári, záchranári, pracovníci dopravnej zdravotnej služby, lekári," napísal Matovič.



Premiér si podľa svojich slov myslel, že zdravotníci mimo sestier sú zahrnutí v inom balíku odmien. "Marek mi to však vysvetlil, že 'iný balík' je určený len na odmeny pre zamestnancov úradov regionálneho zdravotníctva a na zaplatenie dohodárov, ktorých hygienici nevyhnutne potrebujú na pomoc pri dohľadávaní kontaktov," priblížil premiér.



Podľa ministerstva zdravotníctva patrí vďaka za prácu a nasadenie v čase pandémie všetkým zdravotníckym pracovníkom z tzv. prvej línie. "Po tom, ako som rozhodol udeliť odmeny verejným zdravotníkom, epidemiológom, hygienikom, teraz bude na nás rozhodnúť spravodlivo a rozdeliť vyčlenenú sumu lekárom, sestrám, sanitárom, záchranárom, pracovníkom dopravnej služby, teda všetkým zdravotníkom z prvej línie boja s koronavírusom," skonštatoval Krajčí.



Minister zároveň ubezpečil, že premiérom vyčlenené financie budú využité spravodlivo. "Aktuálne nastavujeme konkrétne návrhy odmien, ako aj spôsob ich vyplatenia," doplnil Krajčí.



Šéf vládneho kabinetu v piatok (14. 8.) avizoval, že štát vyčlení 50 miliónov eur pre pracovníkov v prvej línii. Vtedy hovoril, že peniaze majú dostať lekári, sestry, vojaci, policajti či zamestnanci domovov sociálnych služieb. V pondelok uviedol, že lekári odmeny nedostanú.



Na pondelkové vyhlásenie predsedu vlády reagovali lekárske organizácie. Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) je vážne znepokojený vyhláseniami premiéra, ako i mediálnou komunikáciou ministerstva zdravotníctva k odmeňovaniu zdravotníkov, ktorí boli v prvej línii. Sú takisto sklamaní i demotivovaní nezáujmom vlády. Predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Anton Szalay si myslí, že rétorika politikov je zameraná na tie skupiny pracovníkov, kde si potrebujú prihriať "polievočku".