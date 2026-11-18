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Premiér odmieta podozrenia v súvislosti s účtom syna v Deutsche Bank
Michal Fico založil študentský účet v septembri 2015 počas štúdia v Mníchove. Pri kontrole v októbri 2016 mala banka zistiť, že účet nevyužíval na bežné študentské výdavky.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 18. novembra (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) odmieta podozrenia týkajúce sa bankového účtu jeho syna Michala Fica v nemeckej Deutsche Bank. Český investigatívny portál investigace.cz v stredu informoval, že banka sa podľa uniknutých interných dokumentov rozhodla ukončiť s ním klientsky vzťah a podať hlásenie o podozrení z prania špinavých peňazí. Premiér označil zverejnené tvrdenia za klamstvo a platby vysvetlil spoločnými výdavkami počas synovho štúdia v Nemecku.
Podľa portálu si Michal Fico založil študentský účet v septembri 2015 počas štúdia v Mníchove. Pri kontrole v októbri 2016 mala banka zistiť, že účet nevyužíval na bežné študentské výdavky, napríklad na platenie nájomného, školného či nákupov. Pravidelne naň prichádzali platby od Jána Hrinka, jeho bývalého spolužiaka, a Nataše Čurillovej, jeho súčasnej manželky. Mesačne na účte podľa portálu pribúdalo približne 500 eur. Banka podľa dokumentov považovala účel účtu za nejasný.
Premiér vysvetlil, že jeho syn študoval v Mníchove so svojou súčasnou manželkou, ktorá mu posielala polovicu nájomného, keďže spolu bývali. S bývalým spolužiakom si podľa neho vyrovnával platby. „Bavíme sa o platbách v stovkách eur, ešte raz v stovkách eur, dohromady mesačne,“ uviedol Fico.
Premiér zároveň spochybnil tvrdenie o zrušení účtu v roku 2016. „Nikto nikdy syna z Nemecka nekontaktoval. Posledný výpis z účtu narýchlo našiel z roku 2020, ktorý potvrdzuje, že je na ňom zostatok presne 590 eur a 20 centov,“ vyhlásil. Dodal, že syn aktuálne komunikuje s bankou.
Portál poukázal aj na prepojenia odosielateľov platieb s premiérovým okolím. Hrinko v minulosti pôsobil na Úrade vlády SR. Čurillová je dcérou podnikateľa Miloslava Čurillu, pôsobiaceho vo vedení ružomberských papierní Mondi, ktoré podľa portálu v roku 2016 získali daňovú úľavu približne 49 miliónov eur. Michal Fico, jeho manželka ani Hrinko podľa investigace.cz na otázky redakcie nereagovali. Deutsche Bank konkrétny prípad odmietla komentovať.
Fico označil zverejnené podozrenia za súčasť kampane proti nemu a Smeru-SD. „Toto absurdné klamstvo je založené len a len na tom, že manželka môjho syna je dcérou známeho podnikateľa a synov spolužiak pracoval na úrade vlády,“ skonštatoval.
Premiér na stredajšej poobednej tlačovej konferencii kritizoval médiá za to, že zverejnili neoverené informácie týkajúce sa bankového účtu jeho syna v nemeckej Deutsche Bank. Tvrdí, že účet stále existuje. „Nikto nikdy nekontaktoval môjho syna - ani banka, ani žiadne iné orgány - s informáciou, že by chceli zrušiť jeho účet,“ doplnil. Ukázal aj výpis z účtu z roku 2020 z príslušnej banky.
Opozícia v reakcii na podozrenia žiadala, aby Hrinko skončil ako štátny tajomník na rezorte školstva. „Minister školstva Tomáš Drucker sa o medializovaných informáciách osobne informoval u štátneho tajomníka Jána Hrinka. Ten ho informoval, že išlo o obdobie zo študentských čias a predmetné finančné transakcie súviseli so vzájomnou študentskou výpomocou,“ reagoval pre TASR odbor komunikácie a marketingu na ministerstve školstva. „V čase transakcií Ján Hrinko nezastával žiadnu verejnú funkciu. V roku 2018 navyše absolvoval riadnu bezpečnostnú previerku, ktorej súčasťou bolo aj preverovanie všetkých jeho finančných transakcií za predchádzajúce roky,“ dodal rezort školstva. Štátny tajomník podľa ministerstva nefiguruje v žiadnych podozreniach.
Na podozrenia reagoval aj predseda predstavenstva Mondi SCP Miloslav Čurilla. „Moja dcéra v roku 2016 študovala v Nemecku. So svojím vtedajším priateľom, dnes manželom, sa delili o výdavky na bývanie a štúdium. Preto na spomínaný účet posielala svoj podiel na spoločných výdavkoch. Ako otec som ju počas štúdia finančne podporoval,“ uviedol vo svojom stanovisku.
Podľa portálu si Michal Fico založil študentský účet v septembri 2015 počas štúdia v Mníchove. Pri kontrole v októbri 2016 mala banka zistiť, že účet nevyužíval na bežné študentské výdavky, napríklad na platenie nájomného, školného či nákupov. Pravidelne naň prichádzali platby od Jána Hrinka, jeho bývalého spolužiaka, a Nataše Čurillovej, jeho súčasnej manželky. Mesačne na účte podľa portálu pribúdalo približne 500 eur. Banka podľa dokumentov považovala účel účtu za nejasný.
Premiér vysvetlil, že jeho syn študoval v Mníchove so svojou súčasnou manželkou, ktorá mu posielala polovicu nájomného, keďže spolu bývali. S bývalým spolužiakom si podľa neho vyrovnával platby. „Bavíme sa o platbách v stovkách eur, ešte raz v stovkách eur, dohromady mesačne,“ uviedol Fico.
Premiér zároveň spochybnil tvrdenie o zrušení účtu v roku 2016. „Nikto nikdy syna z Nemecka nekontaktoval. Posledný výpis z účtu narýchlo našiel z roku 2020, ktorý potvrdzuje, že je na ňom zostatok presne 590 eur a 20 centov,“ vyhlásil. Dodal, že syn aktuálne komunikuje s bankou.
Portál poukázal aj na prepojenia odosielateľov platieb s premiérovým okolím. Hrinko v minulosti pôsobil na Úrade vlády SR. Čurillová je dcérou podnikateľa Miloslava Čurillu, pôsobiaceho vo vedení ružomberských papierní Mondi, ktoré podľa portálu v roku 2016 získali daňovú úľavu približne 49 miliónov eur. Michal Fico, jeho manželka ani Hrinko podľa investigace.cz na otázky redakcie nereagovali. Deutsche Bank konkrétny prípad odmietla komentovať.
Fico označil zverejnené podozrenia za súčasť kampane proti nemu a Smeru-SD. „Toto absurdné klamstvo je založené len a len na tom, že manželka môjho syna je dcérou známeho podnikateľa a synov spolužiak pracoval na úrade vlády,“ skonštatoval.
Premiér na stredajšej poobednej tlačovej konferencii kritizoval médiá za to, že zverejnili neoverené informácie týkajúce sa bankového účtu jeho syna v nemeckej Deutsche Bank. Tvrdí, že účet stále existuje. „Nikto nikdy nekontaktoval môjho syna - ani banka, ani žiadne iné orgány - s informáciou, že by chceli zrušiť jeho účet,“ doplnil. Ukázal aj výpis z účtu z roku 2020 z príslušnej banky.
Opozícia v reakcii na podozrenia žiadala, aby Hrinko skončil ako štátny tajomník na rezorte školstva. „Minister školstva Tomáš Drucker sa o medializovaných informáciách osobne informoval u štátneho tajomníka Jána Hrinka. Ten ho informoval, že išlo o obdobie zo študentských čias a predmetné finančné transakcie súviseli so vzájomnou študentskou výpomocou,“ reagoval pre TASR odbor komunikácie a marketingu na ministerstve školstva. „V čase transakcií Ján Hrinko nezastával žiadnu verejnú funkciu. V roku 2018 navyše absolvoval riadnu bezpečnostnú previerku, ktorej súčasťou bolo aj preverovanie všetkých jeho finančných transakcií za predchádzajúce roky,“ dodal rezort školstva. Štátny tajomník podľa ministerstva nefiguruje v žiadnych podozreniach.
Na podozrenia reagoval aj predseda predstavenstva Mondi SCP Miloslav Čurilla. „Moja dcéra v roku 2016 študovala v Nemecku. So svojím vtedajším priateľom, dnes manželom, sa delili o výdavky na bývanie a štúdium. Preto na spomínaný účet posielala svoj podiel na spoločných výdavkoch. Ako otec som ju počas štúdia finančne podporoval,“ uviedol vo svojom stanovisku.