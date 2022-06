Premiér odmieta rozhodnutie SaS vetovať zvýšenie daní, rešpektuje to

Bratislava 7. júna (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) naďalej odmieta rozhodnutie SaS vetovať zvyšovanie daní. Ak si však liberáli právo veta uplatnia, bude trvať na jeho rešpektovaní v záujme zachovania koalície. Informoval o tom pred utorkovým rokovaním koaličnej rady.



"Ak si SaS bude uplatňovať veto, budem presadzovať, aby bolo rešpektované v záujme udržania vlády a koalície," povedal predseda vlády. Podotkol, že daň z regulovaného odvodu, hazardu, alkoholu či ropy považuje za legitímne nástroje v tomto čase.



Heger zároveň odmietol tvrdenia ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), že by nechcel v Bruseli vyrokovať predĺženie osemmesačnej výnimky. "Tieto tvrdenia sú zavádzajúce a nepresné," podčiarkol.



Premiér tvrdí, že to, čo pre Slovensko dohodol, je lepšie než pôvodný návrh. Hovorí o časovo neobmedzenej výnimke na dovoz ruskej ropy, pričom pôvodný návrh hovoril o troch rokoch. Podotkol, že všetky krajiny s výnimkou Českej republiky deklarovali, že po ôsmich mesiacoch nechcú viac dovážať produkty z ruskej ropy. Jedinou výnimkou je podľa jeho slov Česko s 18-mesačnou lehotou. "Darmo by som vyrokoval výnimku na 50 rokov na vývoz produktov z ruskej ropy," poznamenal.



Podčiarkol však, že z dôvodu energetickej bezpečnosti a odmietania financovania ruskej agresie na Ukrajine je potrebné čo najskoršie odpojenie sa od tohto zdroja a nájdenie alternatív.