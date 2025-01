Premiér odmieta, že by jeho stretnutie s Putinom bolo netransparentné

Bratislava 10. januára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) odmieta, že by jeho stretnutie s prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom bolo netransparentné. Riešiť na ňom mali najmä dodávky plynu. Predseda vlády o tom informoval na piatkovom mimoriadnom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti, ktoré iniciovala opozícia.



"Druhou témou boli mierové iniciatívy. Ja som požiadal prezidenta o prímerie, že či je možné o tom hovoriť minimálne cez sviatky," povedal. Hovorili aj o možnosti organizovania mierového samitu na Slovensku.



Predseda vlády zároveň odmietol tvrdenia o tom, že jeho cesta do Moskvy mala byť netransparentná. "Bola transparentná, otvorená a všetci o nej vedeli, ktorí o nej mali vedieť," povedal. O stretnutí podľa jeho slov informoval aj predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú a telefonoval o tom aj s predsedom Európskej rady Antóniom Costom. Zároveň deklaroval, že zahraničnopolitická orientácia Slovenska sa nemení.



Fico navštívil v decembri minulého roka Moskvu a stretol sa s prezidentom Ruskej federácie Putinom. Opozícia to kritizovala.