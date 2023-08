Premiér odmieta, že má informácie o živých prípadoch

Bratislava 11. augusta (TASR) - Premiér Ľudovít Ódor odmieta, že by bol on alebo vláda informovaný o živých prípadoch. Nezávislosť polície, orgánov činných v trestnom konaní považuje za základný predpoklad zdravej spoločnosti. Zároveň považuje za dôležité, aby polícia v rámci možností jasne odkomunikovala okolnosti prípadu. TASR o tom informoval premiérov hovorca Peter Majer v súvislosti so zadržaním policajného exprezidenta Tibora G.



"Nezávislosť polície, orgánov činných v trestnom konaní je základným predpokladom zdravej spoločnosti. Nechajme ich robiť si svoju prácu a počkajme na ich komunikáciu o tom, čo sa deje a prečo sa tak deje," uviedol Ódor.



Polícia by podľa premiéra mala jasne odkomunikovať okolnosti prípadu v rámci toho, čo je možné povedať. Za dôležité to považuje obzvlášť v situáciách, ktoré sú veľmi citlivé a spoločensky výbušné.



"Tvrdiť, že premiér alebo vláda sú akýmkoľvek spôsobom informovaní o živých prípadoch, akýmkoľvek spôsobom na veci aktívne participujú či sú informovaní nad rámec verejných informácií, je lož," dodal.



Bývalého policajného prezidenta Tibora G. zadržali a obvinili v súvislosti s podozrením z korupčnej trestnej činnosti.