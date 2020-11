Premiér odmietol kritiku Sulíka na vládne opatrenia

Bratislava 11. novembra (TASR) – Premiér Igor Matovič v stredu odmietol kritiku ministra hospodárstva Richarda Sulíka, podľa ktorej vláda nesplnila sľuby o uvoľňovaní opatrení po plošnom testovaní a predĺžila núdzový stav.



Sulíkovi sa tiež nepáčil návrh na takzvané komunitné testovanie, podľa ktorého majú zabezpečiť celoplošné testovanie školy, cirkvi, športové kluby či hotely. Matovič zdôraznil, že za predĺženie núdzového stavu aj za komunitné testovanie hlasovalo všetkých päť členov krízového štábu za SaS.



„Ja by som si chcel tiež v tejto ťažkej dobe, kedy nám dennodenne zomierajú ľudia a tisícky ľudí sú v nemocniciach na COVID-19, dopriať dovolenku a vypisovať facebookové statusy," povedal Matovič. Sulíkovi vyčíta, že nechodí osobne na krízové štáby a dáva sa zastupovať.



„Posiela tam päť svojich zástupcov, tí hlasujú za 90-dňový núdzový stav, zahlasovali za komunitné testovanie, všetci piati, a on potom svojich vlastných straníckych členov kritizuje cez facebook z dovolenky," povedal Matovič. „Mne to hodné komentára nie je," dodal premiér.







Matovič zároveň vyzval Sulíka, aby navrhol, ako pri otvorených prevádzkach znížiť počet nakazených a udržať ich denný prírastok pod číslom 500.



„Dávam verejný prísľub, že keď sa Richard Sulík do nedele postaví s riešením, ktoré Slovensku zabezpečí, že denne nebudeme mať v sedemdňovom priemere viac ako 500 pozitívne testovaných ľudí cez RT-PCR testy a zároveň zabezpečí, aby od 1. decembra mohli byť otvorené všetky reštaurácie, divadlá, kiná, kostoly, športové kluby či posilňovne, tak od tej chvíle mu odovzdávam celý manažment koronakrízy na Slovensku," povedal Matovič.