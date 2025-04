Premiér odporučí poslancom vládnej koalície prelomiť veto prezidenta

Bratislava 25. apríla (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odporučí klubu poslancov Národnej rady (NR) SR za Smer-SD, ako aj ďalším poslancom vládnej koalície, aby za zákon o tzv. covidových amnestiách opätovne hlasovali a prelomili veto prezidenta SR Petra Pellegriniho. Vyhlásil to na sociálnej sieti. Zároveň podotkol, že rešpektuje ústavné právo prezidenta vrátiť do parlamentu schválený zákon na opätovné prerokovanie, tzv. právo veta.



„Ako my rešpektujeme právo veta prezidenta, prezident bude nepochybne rešpektovať aj právo NR SR jeho veto prelomiť. Ak by sa tak stalo na májovo-júnovej schôdzi NR SR, poškodení občania budú mať k dispozícii len niekoľko týždňov na podanie žiadosti o odškodnenie,“ napísal premiér.



Pripomenul, že zákon o tzv. covidovej amnestii predložila vláda do parlamentu v presvedčení, že postupy predošlých vlád v boji proti pandémii COVID-19 boli v absolútnej väčšine protiústavné a nezákonné a ich výsledkom boli tisíce nevinných obetí. „Časť týchto postupov bola označená za protiústavnú aj Ústavným súdom SR. Dnes vychádzajú na povrch aj informácie o 'kvalite' experimentálnych vakcín proti COVID-19 a zvrátenosti kampane na podporu očkovania pod názvom 'Očkovanie je sloboda',“ doplnil s tým, že za týchto okolností bude poslancom vládnej koalície odporúčať opätovné zahlasovanie za tento zákon.



Poslanci NR SR začiatkom apríla schválili zákon o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Prezident ho v piatok nepodpísal a vráti ho s výhradami parlamentu na opätovné prerokovanie. Hlava štátu nesúhlasí s tým, aby boli odškodnení všetci, ktorí počas pandémie dostali od štátu akékoľvek pokuty za porušenie akýchkoľvek pandemických opatrení.