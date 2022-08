Premiér odsudzuje Smer-SD za oslavy SNP s účasťou ruského veľvyslanca

Bratislava 29. augusta (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) odsudzuje opozičný Smer-SD za oslavu pri príležitosti 78. výročia Slovenského národného povstania (SNP) vo Zvolene, na ktoré prizvali ruského veľvyslanca Igora Bratčikova a zástupcu bieloruskej ambasády. Uviedol to na sociálnej sieti.



Podľa neho je to urážkou pamiatky obetí povstania i všetkých antifašistov na Slovensku. "Takto vyzerá kolaborácia s vojnovými zločincami, takto sa tlieska prelievaniu krvi nevinných," skonštatoval.



Pozvanie ruského veľvyslanca skritizovali tiež šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant OĽANO) a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová.



Smer-SD reagoval, že zakázať účasť verejnosti na oficiálnych oslavách SNP v Banskej Bystrici, ale hlavne na ne nepozvať veľvyslancov Ruskej federácie a Bieloruska je prejavom historického bezvedomia a hlbokej neúcty.



Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí chce v utorok (30. 8.) tlmočiť ruskému veľvyslancovi protest za to, že Smer-SD verejne podporil.