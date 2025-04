Premiér odsudzuje zabíjanie, k útoku na Sumy nemá dostatok informácií

Košice 14. apríla (TASR) - V súvislosti s nedeľňajším (13. 4.) ruským raketovým útokom na ukrajinské mesto Sumy premiér Robert Fico (Smer-SD) uviedol, že odsudzuje všetko zabíjanie. „Ja odsudzujem zabíjanie, všetko zabíjanie odsudzujem. Vždy som to robil a budem to robiť, ale nemám dostatok informácií, aby som teraz len tak niečo povedal,“ uviedol na pondelkovom brífingu na novinársku otázku s tým, že sa sústredí na tému, pre ktorú prišiel do Košíc.



Predseda vlády sa v Košiciach zúčastnil na prezentácii projektov štátom podporovaného nájomného bývania.



Pri ruskom raketovom útoku na severoukrajinské mesto Sumy v nedeľu dopoludnia zahynulo podľa tamojších úradov najmenej 34 ľudí vrátane dvoch detí, ďalších viac ako 100 osôb utrpelo zranenia. Dve balistické strely zasiahli centrum mesta, keď sa na uliciach schádzalo množstvo civilistov oslavujúcich Kvetnú nedeľu.