Premiér: Odvolávanie I. Matoviča v parlamente vôbec nemalo byť

Bratislava 1. októbra (TASR) – Odvolávanie ministra financií Igora Matoviča považuje predseda vlády SR Eduard Heger (obaja OĽANO) za zbytočné. Parlament by sa mal podľa jeho slov najskôr sústrediť na riešenie skutočných problémov Slovenska a až potom by mali prísť na rad politické bitky. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.



"Skutočný problém Slovenska je previesť občanov cez energetickú krízu. Tam je dôležitá súdržnosť vlády a parlamentu bez toho, aby sme pozerali na politické tričká. Potom, keď toto vyriešime, nech sa dejú politické bitky. Ale dnes na to čas nie je," zdôraznil v relácii šéf vládneho kabinetu. O návrhu na odvolanie šéfa rezortu financií má parlament hlasovať v utorok (4. 10.).



Heger rozumie tomu, že lekári, ktorí podali hromadné výpovede, sú preťažení a chcú vidieť zmenu. Je však podľa neho úlohou ministra zdravotníctva, aby im ukázal, koľko práce už bolo vykonanej. Hovoril o vyše miliarde eur z plánu obnovy na infraštruktúru, či o skokovom zvýšení platov lekárov a príplatkov za odpracované roky. Podávanie hromadných výpovedí aj preto nepovažuje za férové.



Ďalej ubezpečil, že vysoké školy sa od 17. novembra nebudú z dôvodu narastajúcich cien energií zatvárať. "My dofinancujeme tieto ich nároky na energie. Sme si toho vedomí," podotkol. Po vymenovaní nového ministra školstva avizuje diskusiu s rektormi o pláne, akým spôsobom vysoké školy previesť cez energetickú krízu.