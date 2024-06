Premiér odvolil v eurovoľbách, svoj hlas odovzdal v nemocnici

Bratislava 8. júna (TASR) - Aj voľby do europarlamentu sú dôležité. Uviedol to premiér Robert Fico po tom, ako v sobotu odvolil v nemocnici. Informoval o tom na sociálnej sieti.



Vo voľbách do Európskeho parlamentu kandiduje 23 politických subjektov. Slováci volia 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.