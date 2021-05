Premiér opakovane vyzval opozíciu, aby prestala zastrašovať OČTK

Bratislava 24. mája (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) vyzval opozíciu, aby prestala zastrašovať orgány činné v trestnom konaní (OČTK) a nechala ich konať. Uviedol to v reakcii na slová lídra mimoparlamentného Hlasu-SD Petra Pellegriniho o tom, že Heger sa môže báť, aby niektorý z tzv. kajúcnikov nerozprával o jeho aktivitách, keď ešte zastupoval firmu, ktorá obchodovala s alkoholom. Premiér to označil za nezmysly.



Heger tiež na tlačovej konferencii v parlamente uviedol, že nevie nič o údajných SMS správach, ktoré mali kolovať medzi prokurátormi a vyšetrovateľmi a malo sa v nich písať o ovplyvňovaní svedkov. V pondelok o nich hovoril Pellegrini, ktorý ich prepisy podľa svojich slov videl.



Šéf Hlasu-SD sa tiež pýta premiéra, na základe čoho boli minulý rok dvakrát zvýšené prostriedky v rozpočte Slovenskej informačnej služby (SIS). Pellegrini naznačil, že vtedajší premiér Igor Matovič (OĽANO) mohol sľúbiť zvýšenie prostriedkov SIS za to, že služba vezme "jedného kajúcnika za svojho agenta, a tak ho uprace v tichosti bez toho, aby na Hegera niečo porozprával".



Matovič minulý týždeň uviedol, že bol ešte ako premiér informovaný, že bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovít M. mal odísť do SIS. Odmietol, že by intervenoval za tento presun.