Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 11. apríl 2026Meniny má Július
< sekcia Slovensko

Premiér: Orbánovi želám, aby sa mu vo voľbách naplnili politické ciele

Na snímke premiér SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

Priblížil, že voľby bude sledovať vo Vietname počas svojej krátkej oficiálnej návštevy.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. apríla (TASR) - Premiérovi Maďarska Viktorovi Orbánovi želám, aby sa mu v parlamentných voľbách naplnili všetky politické ciele. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) na sociálnej sieti v súvislosti s nedeľňajšími (12. 4.) parlamentnými voľbami v Maďarsku. Priblížil, že voľby bude sledovať vo Vietname počas svojej krátkej oficiálnej návštevy.

Želám Viktorovi Orbánovi, aby sa mu v parlamentných voľbách naplnili všetky politické ciele. Počas mojej dlhej politickej kariéry som nikdy nestretol takého bojovníka za suverenitu a národné záujmy vlastnej krajiny, akým je maďarský premiér,“ napísal Fico.

Dodal, že s Orbánom investujú veľa energie do „kvalitných priateľských vzťahov“ medzi krajinami a nadštandardného postavenia národnostných menšín.

Parlamentné voľby v krajine sa konajú v nedeľu. Maďarskú politickú scénu už 16 rokov ovláda strana Fidesz. Jej líder Viktor Orbán vládne v bloku s kresťanskodemokratickou KDNP nepretržite od roku 2010 a v predchádzajúcich štyroch po sebe idúcich parlamentných voľbách získal ústavnú väčšinu.
Neprehliadnite

HRABKO: Rozhodnutie Hajka vrátiť mandát bolo správne, treba ho oceniť

VIDEO: Tomáš: O prídavok na dieťa by mal rodič prísť pri záškoláctve

V Pezinku cez víkend zaznejú bicie, divákov priláka aj Martin Valihora

Slnko v sieti: Najlepším filmom je Otec, najdekorovanejšia Potopa