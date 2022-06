Premiér označil rokovanie s odborármi za konštruktívne

Bratislava 28. júna (TASR) - Rokovania premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) a ministrov s odborármi budú pokračovať. Premiér pred novinármi v utorok potvrdil, že k dohode zatiaľ nedošlo.



"Prirodzene, po prvom kole rokovaní sa to väčšinou končí bez dohody. Bolo by veľkým prekvapením, keby sa to skončí dohodou. Bolo to ale konštruktívne rokovanie," povedal Heger s tým, že s partnermi hľadajú riešenia aj zdroje a diskusia bude pokračovať ďalej.



Premiér nechce rokovacím partnerom posielať odkazy cez médiá. "Teraz je to o tom, ako sa s nimi dohodneme, nie o tom, aké odkazy si budeme posielať," dodal.



Odborári mali s premiérom diskutovať o návrhu vyplatiť zamestnancom v štátnej a verejnej správe jednorazový príspevok vo výške 500 eur na osobu. Školskí odborári už reagovali, že jednorazový príspevok nepovažujú za zvýšenie platov, ale vnímajú ho ako kompenzačný príspevok. Naďalej trvajú na desaťpercentnom zvýšení tarifných platov pre všetkých zamestnancov školstva.