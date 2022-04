Premiér označil svoj prvý rok vo funkcii za náročný

Na archívnej snímke vpravo prezidentka SR Zuzana Čaputová a vľavo premiér Eduard Heger (OĽaNO) počas vymenovania novej vlády SR v Prezidentskom paláci 1. apríla 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 2. apríla (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) zhodnotil svoj prvý rok vo funkcii ako veľmi náročný. Pripomenul viaceré udalosti, návštevu pápeža Františka, boj s pandémiou i situáciu na Ukrajine, reformy i plán obnovy. Deklaroval, že svoju prácu chce ďalej robiť ešte lepšie.tvrdí. Svoje vymenovanie do funkcie označil za náročný moment pre celú vládu, keďže po dlhších rokovaniach počas vládnej krízy napokon našli cestu, ako ďalej fungovať. Poďakoval sa za dôveru.Z pracovných povinností pripomenul svoju prvú zahraničnú cestu, ktorá viedla do Českej republiky, i ďalšie samity, na ktorých Slovensko zastupoval. Návštevy zahraničných lídrov podľa neho dokazujú, že máme dobré vzťahy a že krajiny chcú s nami spolupracovať. Vyzdvihol aj cesty po regiónoch Slovenska a podčiarkol potrebu spolupráce so samosprávami.Za dôležitý moment uplynulého roka označil schválenie plánu obnovy.skonštatoval. Myslí si, že väčšina ľudí na Slovensku reformy chce a že hoci nás vyvádzajú zo zaužívaných chodníčkov, sú dôležité pre Slovensko.Heger spomenul aj svoju prvú pracovnú cestu na Ukrajinu, ktorú označil za dôležitého partnera. Zopakoval odmietavé stanovisko k ruskej agresii. Poukázal na utečeneckú krízu súvisiacu s vojnou na Ukrajine.poznamenal. Situáciu sa podľa neho darí zvládnuť vďaka pomoci samospráv, dobrovoľníkov, cirkví, mimovládnych organizácií a ďalších zložiek, ktorým sa poďakoval.Vládu Eduarda Hegera vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová 1. apríla 2021. Po vládnej kríze vystriedal Heger na čele kabinetu Igora Matoviča (OĽANO), ktorý sa stal ministrom financií.