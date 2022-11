Premiér označil vyjadrenia J. Oroscha v obežníku za nešťastné

Bratislava 5. novembra (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) označil vyjadrenia trnavského arcibiskupa Jána Oroscha na adresu obetí bratislavského teroristického útoku za nešťastné. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy.



"Toto je čas, keď potrebujeme viesť diskusiu, ktorá je konštruktívna a nepolarizuje. Prinášať pochybnosti a ďalšiu polarizáciu je veľmi nešťastné," skonštatoval.



Premiér tiež pripomenul, že obežník bol interným dokumentom. "I napriek tomu si myslím, že každý by mal vážiť slová, aké používa a čo zasieva do mysle ľudí," doplnil.



Avizoval, že návrh legislatívy na posilnenie majetkových práv osôb žijúcich v spoločnej domácnosti by minister spravodlivosti mohol predstaviť v priebehu týždňov. "Ministra spravodlivosti som požiadal, aby začal bezodkladne konať. On začal bezodkladne konať. Je to však istý legislatívny proces, chce to pripraviť kvalitne," dodal.