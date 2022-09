VIDEO: Premiér oznámil vstup do menšinovej vlády

Bratislava 5. septembra (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) oznámil, že jeho vláda bude vzhľadom na demisie ministrov SaS menšinová. S menami nástupcov odchádzajúcich ministrov plánuje najprv oboznámiť prezidentku Zuzanu Čaputovú. Budúci týždeň by ich mohla spoznať aj verejnosť.



SaS a ministri za jej stranu podajú v pondelok prezidentke svoje demisie. "Mojou preferenciou je, aby sme obsadili rezorty odborníkmi," povedal Heger s tým, že je na tom v koalícii zhoda.



Najväčšou prioritou schvaľovania v parlamente budú zákony v súvislosti s energetickou krízou. "Predpokladám, že z tohto pohľadu bude aj podpora v parlamente väčšinová, lebo to bude pomoc ľuďom," poznamenal predseda vlády.







Ďalej budú podľa Hegera dôležité zákony k plánu obnovy. Očakáva, že návrh, ktorý prinesú na jeseň, podporí aj SaS. Pri podpore zákonov z programového vyhlásenia vlády pôjde o konkrétne politické rokovania.



Pri schvaľovaní zákonov v parlamente sa chce s menšinovou vládou uchádzať o hlasy poslancov demokratických strán. Vylúčil rokovania o podpore s poslancami ĽSNS. "Máme viacero vecí, ktoré potrebujeme najbližšie obdobie schváliť. Najväčšia priorita je pomoc ľuďom," uviedol premiér. Predpokladá, že tak ako počas pandémie bude celý parlament bude podporovať riešenia na pomoc ľuďom. Druhou prioritou sú podľa neho zákony súvisiace s plánom obnovy.



Spor v koalícii trvá už niekoľko týždňov. SaS oznámila odchod z koalície, žiadala odstúpenie Matoviča z vlády, čo OĽANO odmietlo. V deň, keď ministri SaS mali podať demisiu, prišlo OĽANO na rokovanie vlády s opatreniami, ktoré ak by SaS podporila, Matovič by z vlády odišiel. SaS bola ochotná o návrhoch rokovať, ale až po Matovičovom odstúpení, k čomu však neprišlo. Ministri za SaS podali demisiu.