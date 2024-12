Premiér: Parlament bude v utorok schopný schváliť štátny rozpočet

Bratislava 2. decembra (TASR) - Národná rada (NR) SR bude v utorok (3. 12.) schopná schváliť návrh budúcoročného štátneho rozpočtu. Parlament bude uznášaniaschopný aj bez hlasov opozície. Po pondelkovom rokovaní koaličnej rady to oznámil predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).



"Jeden zo záverov dnešnej koaličnej rady je, že zajtra je Národná rada SR uznášaniaschopná a bude schopná schváliť návrh štátneho rozpočtu," zdôraznil premiér. Doplnil, že k návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2025 je pripravený jeden pozmeňujúci návrh z dielne ministra financií, ktorý bude na základe dohody z koaličnej rady schválený.



Ďalší pozmeňujúci návrh prednesený poslancom Rudolfom Huliakom (nezaradený) je podľa predsedu vlády technicky nezrealizovateľný. Jeho faktický obsah v podobe podpory záujmových združení však budú podľa Fica realizovať ministri životného prostredia a pôdohospodárstva.



Európska komisia podľa jeho slov veľmi pozitívne hodnotí spôsob konsolidácie a predovšetkým návrh štátneho rozpočtu. "Slovenskú republiku považuje za jeden z najspoľahlivejších štátov, pretože plány na konsolidáciu, ktoré sme nastavili, sú absolútne realistické a naplniteľné," podotkol.



Predseda vlády odmieta naratív o tom, že by parlament nefungoval. "Parlament bol dvakrát neuznášaniaschopný. Raz preto, lebo jeden poslanec vládnej koalície sa pomýlil, a druhýkrát kvôli nedohode na jednom návrhu, ktorý sa týka športových zákonov. Národná rada SR schválila doteraz 40 zákonov v plynulom chode," zdôraznil. Doplnil však, že so 76 poslancami sa vládne veľmi ťažko.