Premiér partnerom predstavil reformu koaličnej rady, chce viac pokoja

Na archívnej snímke predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) počas príhovoru po podpise zmluvy o výstavbe závodu Volvo v industriálnom parku Valaliky pri Košiciach. V Bratislave 1. júla 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 2. júla (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) predstavil koaličným partnerom reformu fungovania koaličnej rady. Chce ňou sprehľadniť procesy a priniesť viac pokoja. Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.Heger nechcel viac svoj návrh konkretizovať. Povedal, že o ňom rokuje v koalícii." povedal. Naďalej bude podľa neho platiť, že jej súčasťou budú koaliční lídri, pretože na nich "". "" dodal.S blížiacou sa republikovou radou SaS Heger povedal, že s každým koaličným lídrom rokuje a každý má nejaké požiadavky, no nechcel ich špecifikovať. Oceňuje, že každý si uvedomuje zodpovednosť, a prosí, aby v nej zotrvali. Treba podľa neho ukázať Slovensku, že demokratické strany vedia dovládnuť a majú výsledky. Dodal, že konflikt nesmie vyústiť do pádu vlády." vyhlásil.Premiér rešpektuje diskusiu vzhľadom na návrh predsedu Sme rodina Borisa Kollára o predložení ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia, no nemyslí si, že je to správny nástroj.Heger označil ako profesionálne piatkové (1. 7.) vystúpenie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) počas brífingu k investícii automobilky Volvo. "" povedal. Ak by takto vystupovali naďalej, Slovensko môže byť podľa neho úspešnou krajinou.Opoziční lídri mali podpísať memorandum, že investícia Volva bude mať podporu aj po parlamentných voľbách, respektíve zmene vlády. Heger to označil za dôležitý krok. "" povedal. Zároveň informoval o rokovaniach o investíciách s ďalšími spoločnosťami, no nechcel špecifikovať odvetvie ani región.Budúci týždeň majú pokračovať rokovania s odborármi, chcú podľa premiéra nájsť prienik, ktorý bude únosný. Lekárski odborári dostali podľa neho ponuku ešte do konca júna a mali by sa s nimi stretnúť v najbližších dňoch. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) má jeho dôveru. "" dodal Heger.