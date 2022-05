Premiér: Patríme do vyspelého a demokratického sveta, musíme pomáhať

Na snímke zľava holandský premiér Mark Rutte, predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová, predseda írskeho parlamentu Micheál Martin, šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeová, premiér Slovenskej republiky Eduard Heger a prezident Svetového ekonomického fóra Borge Brende na 51. výročnom Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose 25. mája 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava/Davos 25. mája (TASR) - Účasť Slovenska na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose je dôkazom, že patríme do vyspelého a demokratického sveta. Je to však pre nás aj záväzok, že musíme pomáhať tým, ktorí sa snažia byť jeho súčasťou. Takto svoju účasť na medzinárodnom podujatí zhodnotil premiér Eduard Heger.vyzdvihol na sociálnej sieti šéf slovenskej exekutívy s tým, že o týchto témach hovoril priamo so zástupcami technologických gigantov ako Google, Microsoft a YouTube.Zároveň však upozornil, že Slovensko zaostáva v digitálnej gramotnosti občanov. Krajina preto potrebuje posilniť zručnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a nájsť správnu rovnováhu medzi otvorenosťou a ochranou dôležitých dát. Technologickí giganti nám v tom môžu výrazne pomôcť, myslí si premiér.dodal Heger.