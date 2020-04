Bratislava 21. apríla (TASR) – Pendleri by sa do pondelka nemali dať testovať na nový koronavírus. Uviedol to premiér Igor Matovič s tým, že ak sa pandemická situácia v okolitých krajinách do budúceho týždňa výrazne zhorší, povinné mesačné testovanie pre pendlerov vstúpi do platnosti.



"Ak bude Úrad verejného zdravotníctva SR do pondelka vidieť, že epidemiologická situácia sa vyrovnala medzi okolitými krajinami a Slovenskom, tak nebude mať žiaden zmysel, aby sa akékoľvek obmedzenia v prípade pendlerov uplatňovali," uviedol Matovič.



Premiér tvrdí, že podľa neho má zmysel testovať pendlerov. Ako príklad uviedol prípad muža z Prievidze, ktorý býva v Bratislave a pracuje v Rakúsku. Bol pozitívne testovaný a ukázalo sa, že nakazil v Prievidzi ďalších šesť ľudí.







Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu by sa mali pendleri od 1. mája pri každom vstupe do SR preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19, ktorý nesmie byť starší ako 30 dní. Ak by v susedných krajinách stúpol počet pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19, tak sa termín povinného testovania posunie, poznamenal Matovič. Nevidí tiež problém v zabezpečení odberného miesta pre pendlerov na najfrekventovanejších hraničných priechodoch.