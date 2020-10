Premiér: Počas obmedzenia pohybu sa nemá chodiť ani na cintoríny

Bratislava 23. októbra (TASR) - Predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) potvrdil, že počas obmedzenia pohybu sa nemá chodiť ani na cintoríny. Po rokovaní poslaneckého grémia v parlamente novinárom povedal, že návšteva cintorína nie je medzi výnimkami.



"Platia pravidlá, ktoré platia. Keď si dáte do toho otázku, či môžete ísť na cintorín, z toho vám výsledok vyjde. Nemusím vám to explicitne povedať, však máme zákaz vychádzania, máme určené prevádzky alebo výnimky, ktorých sa to týka, ja som tam cintoríny nenašiel, takže buďme naozaj zodpovední," odpovedal na otázku novinárov, či sa počas Dušičiek plánuje uzatvorenie cintorínov.



Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s viacerými výnimkami. Zákaz vychádzania mimo bydliska nebude podľa výnimiek platiť v čase od 1.00 do 5.00 h. Rovnako v prípade cesty na testovanie, do zamestnania, sprievodu dieťaťa do školy, návštevy najbližších potravín, lekárne, lekára či starostlivosti o blízku osobu. Výnimku má aj starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, vyvádzanie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska. Možno tiež ísť na pohreb, poštu, do banky, poisťovne, čistiarne, autoservisu, ako aj na čerpaciu stanicu pohonných látok. Výnimku má aj pobyt v prírode v okrese bydliska a dojazd do bydliska do 25. októbra. V regiónoch Oravy a Bardejova budú môcť ľudia využívať výnimky zo zákazu vychádzania len v prípade, že budú mať negatívny výsledok PCR testu alebo antigénového testu.