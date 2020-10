Premiér: Počet otestovaných počas predpoludnia sa blíži k miliónu

Bratislava 31. októbra (TASR) – Počet otestovaných v rámci celonárodnej akcie sa počas predpoludňajších hodín blíži k miliónu. Na tlačovom brífingu pri jednom z odberných miest v bratislavskej Rači to povedal predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO).



Presnejšie čísla bude prezentovať spolu s ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom (OĽANO) na ohlásenom spoločnom brífingu o 16.00 h. Matovič naznačil, že doterajší podiel pozitívnych prípadov sa blíži očakávaniam, a to v rozmedzí jedného až dvoch percent. "Skôr by som povedal, že je to bližšie k tomu jednému percentu," dodal.



Doterajší priebeh testovania ohodnotil na "jednotku s hviezdičkou". Uvedomuje si, že sa stali aj chyby, no upozorňuje, že v projekte s takou logistickou a organizačnou náročnosťou sa jednoducho objavia. Teší ho obsadenosť odberných tímov. "Každý, kto sa bude chcieť dať pretestovať, bude mať na to možnosť," zdôraznil.



Očakáva, že po nápore z prvých hodín testovania bude dlhých radov postupne ubúdať. "Jednoducho ľudia sú takí, boja sa, aby sa na nich dostalo, takže to chceli riešiť čo najskôr," komentoval ranné nápory. "Uvidíte, že večer to už bude podstatne menej ľudí a v nedeľu (1. 11.) takisto," dodal.



Vyzval na zodpovednosť a dodržiavanie odporúčaní aj po otestovaní. "A to platí nielen pre tých, ktorí budú musieť ísť do karantény, ale aj tých, ktorí vyjdú s negatívnym testom. Prosím, naďalej buďme obozretní. Nosme rúško, dodržiavajme odstup, zdržujme sa doma," povedal.