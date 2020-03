Premiér: Počet prípadov COVID-19 zrejme narastie

Bratislava 18. marca (TASR) - Počet prípadov ochorenia COVID-19 ostáva na čísle 105. Hospitalizovaných je 35 pacientov, ani jeden nepotrebuje pľúcnu ventiláciu. Po rokovaní vlády a ústredného krízového štábu to v stredu povedal dosluhujúci predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).



Premiér takisto naznačil, že počet prípadov porastie, keďže sa uskutočňuje pomerne masívne testovanie vzhľadom na rozšírenie miest, ktoré testujú vzorky. "Počet by mal byť známy okolo 15.00 h až 16.00 h, verím, že nepôjde o extrémny nárast," povedal Pellegrini.



Informoval taktiež o tom, že došlo k úmrtiu seniorky, ktorá bola pozitívne testovaná na nový koronavírus. Zdôraznil však, že táto osoba trpela viacerými závažnými zdravotnými ťažkosťami vrátane srdcovo-cievnych. "Preto teraz naozaj nemožno povedať, že toto úmrtie spôsobil nový koronavírus, to budeme vedieť určiť až po pitve," zdôraznil Pellegrini.