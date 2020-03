Matovič: Podmienkou masívnejšieho testovanie je mať dostatok testov

Bratislava 25. marca (TASR) – Masívnejšie testovanie je možné spustiť vtedy, keď bude istota, že je dostatok testov, nielen na pár dní. Upozornil na to predseda vlády SR Igor Matovič po dnešnom rokovaní vlády.



"Zatiaľ sa rysuje takáto možnosť, že budeme mať dostatok testov na to, aby sme mohli výraznejšie viac testovať, ale kým to nie je stopercentné, nemôžeme k tomu pristúpiť," objasnil Matovič. "Mohli by sme sa totiž tak dostať do situácie, že za pár dní nebudeme mať testy," dodal.



Uviedol, že neustále sa diskutuje o možnostiach zintenzívniť testovanie. Naznačil, že sa hovorí o možnosti aj tzv. pooling testovania, ktoré umožňuje diagnostikovať väčšiu skupinu ľudí naraz, pričom sa vo väčšom prostredí vyselektujú prípadní nositelia nákazy a uľahčí sa tak prijatie adresných opatrení.



Premiér na tlačovom brífingu v pondelok počas rokovania ústredného krízového štábu informoval, že štát chce desaťnásobne zvýšiť počet denných testovaní, zo súčasných približne 300 na 3000 testov denne. Informoval taktiež, že k dispozícii je 13 000 testovacích súprav, ma sa nakúpiť ďalších 19 000 a rysuje sa nákup 200 000 testov.



Počas včerajška bolo otestovaných 304 vzoriek, 12 z nich bolo pozitívnych. Celkový počet nakazených novým koronavírusom stúpol na 216. Na Slovensku bolo doposiaľ 4200 negatívnych vzoriek testovaných na ochorenie COVID-19.