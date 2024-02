Premiér podpísal Trestný zákon, prezidentke poslal list

Bratislava 15. februára (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v stredu (14. 2.) podpísal Trestný zákon. Následne ho doručili do Prezidentského paláca. Premiér zároveň poslal prezidentke Zuzane Čaputovej list, v ktorom navrhuje aj úpravu premlčacích lehôt, ich výšku navrhuje aj v závislosti od závažnosti trestného činu a trestných sadzieb, ktoré za skutky hrozia. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor vlády.



"Plne rešpektujem vaše ústavné právo vrátiť Národnej rade (NR) SR zákon s pripomienkami do 15 dní od doručenia schváleného zákona. Pokiaľ sa ho rozhodnete využiť, dovoľujem si vám navrhnúť konkrétne legislatívne riešenie dĺžky premlčacej doby pri násilných trestných činoch," uviedol Fico v liste.



Ak prezidentka predloží Trestný zákon spolu s pripomienkami, ktoré navrhol Fico, vláda odporučí poslancom, aby sa s nimi stotožnili pri prípadnom opätovnom hlasovaní o vrátenom zákone. "V prípade, žeby ste sa rozhodli ísť nad rámec navrhovanej pripomienky, vláda SR nájde v blízkej budúcnosti v spolupráci s NR SR iné legislatívne riešenie dĺžky premlčacej doby pri násilných trestných činoch," priblížil premiér.



Zároveň podotkol, že dĺžka premlčacej doby pri násilných trestných činoch je pre vládu "výsostne odborná téma a nepredstavuje podstatu schválenej novelizácie Trestného zákona".



Novelu Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti schválili poslanci Národnej rady SR minulý týždeň. Legislatíva počíta so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry. Má takisto dôjsť k viacerým zmenám pri trestných sadzbách, hraniciach škôd pri majetkovej trestnej činnosti aj k úprave premlčacích lehôt. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.