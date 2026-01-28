< sekcia Slovensko
Premiér podporuje novelu trestných kódexov, spochybňuje Slobodníka
Predseda vlády hovoril o odvahe Slovenskej informačnej služby z jari 2021, ktorá podľa jeho slov informovala okrem iného aj o zneužívaní trestného práva v boji proti politickej opozícii.
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Predseda vlády a Smeru-SD Robert Fico podporuje novelu trestných kódexov z decembra 2025. Pripomenul, že súčasťou legislatívnych zmien je okrem iného aj ustanovenie, že ak spolupracujúci obvinený v podstatných okolnostiach klamal, potom už nie je možné použiť jeho výpovede v iných konaniach. Na stredajšej tlačovej konferencii zároveň Fico spochybňoval vierohodnosť kľúčového svedka vo viacerých trestných konaniach Bernarda Slobodníka.
Predseda vlády hovoril o odvahe Slovenskej informačnej služby z jari 2021, ktorá podľa jeho slov informovala okrem iného aj o zneužívaní trestného práva v boji proti politickej opozícii. Spomínajú sa podľa neho tzv. kajúcnici, ktorí boli pripravení povedať čokoľvek, aby neboli stíhaní za iné trestné činy, ktoré spáchali. „Máme k dispozícii výpoveď jedného z najznámejších slovenských kajúcnikov - udavačov. Hovorím o pánovi Slobodníkovi, ktorý bol pripravený hovoriť o čomkoľvek, len aby sa vyhol trestnému stíhaniu,“ podotkol.
Slobodník mal podľa Fica v januári 2026 vypovedať, že v máji 2021 mu bolo predložených viacero zápisníc o výsluchu svedka, ktoré nečítal, neabsolvoval a ktoré len podpísal. „Tieto zápisnice boli potom použité v trestných stíhaniach predovšetkým proti predstaviteľom politickej opozície,“ povedal premiér. Konkrétni vyšetrovatelia v rokoch 2020 až 2023 podľa neho hrubým spôsobom porušovali zákon.
Člen zboru poradcov predsedu vlády SR Marek Para poukázal na zápisnicu z výsluchu Slobodníka z 1. júna 2021, ktorá mala kolovať medzi policajtmi a svedkom nebola podpísaná. Para na tlačovej konferencii apeloval na orgány činné v trestnom konaní a Generálnu prokuratúru SR, aby „venovali viac energie vyšetrovaniu týchto praktík, ktoré viedli k nezákonným trestným stíhaniam a väzobným trestným stíhaniam, očierňovaniu strany Smer“.
Súčasná opozícia podľa podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara (Smer-SD) volá po tom, aby sa systém kriminalizácie vybraných osôb vrátil späť. Parlamentom prijatá novela trestného práva z decembra 2025 má jeho podporu. „Môžete rozprávať, čo chcete, o tom, či je to na prospech niektorých osôb. Nikomu z vás by sa nepáčilo, keby vás mali odsudzovať na základe jediného dôkazu, a tým je klamajúci kajúcnik,“ zdôraznil. Systém spolupracujúcich osôb je však podľa neho potrebné „prekopať“ ešte viac.
Podľa podpredsedu vlády a ministra obrany SR Roberta Kaliňáka (Smer-SD) nie je nikto povinný strpieť nezákonnosť. Tzv. kajúcnik podľa neho v spolupráci so skupinou policajtov známou ako čurillovci nielen usvedčoval páchateľa, čo je štandardná práca, ale aj vymýšľal trestný čin. „Neexistovali stopy alebo dôkazy, že sa odohral trestný čin, ale kajúcnik ich doručil svojou výpoveďou,“ doplnil Kaliňák.
